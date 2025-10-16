Іспанія

Діогу Кошта може прийти на заміну Луніну.

Мадридський Реал розглядає можливий трансфер воротаря Порту Діогу Кошти у разі відходу українця Андрія Луніна. Про це повідомило іспанське медіа Bernabeu Digital.

Кошта не є єдиним кандидатом на роль дублера Тібо Куртуа. Насамперед у клубі сподіваються на власного вихованця — 20-річного Франа Гонсалеса, який наразі виступає за Реал Кастілью. Проте в разі потреби в досвідченішому варіанті мадридці готові зробити ставку на португальця.

Цього літа Діогу Кошта вже перебував у шорт-листі Манчестер Сіті, але перехід не відбувся. Порту раніше заявляв про готовність продати гравця за 75 мільйонів євро.

Тим часом ситуація з Луніним залишається невизначеною. Українець досі не може пробитися до основи Реала, де на першій позиції незмінно перебуває Тібо Куртуа. Відсутність ігрової практики гальмує розвиток Луніна, і в клубі очікують, що незабаром він прийме рішення щодо свого майбутнього.

Реал наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два очки. Наступний матч команда Хабі Алонсо проведе 19 жовтня на виїзді проти Гетафе.