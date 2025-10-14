Браун привернув увагу трьох топ-клубів Європи.
Натаніель Браун, Getty Images
14 жовтня 2025, 09:55
22-річний німецький захисник Натаніель Браун із Айнтрахта Франкфурт користується попитом серед провідних європейських клубів.
За даними Bild, Реал Мадрид, лондонський Арсенал і Манчестер Сіті зацікавлені в підписанні футболіста. Ринкова вартість захисника оцінюється в 22 мільйони євро, а його трудова угода спливає в червні 2030 року.
У поточному сезоні Натаніель провів вісім поєдинків. Захисник відзначився одним забитим голом і двома гольовими передачами. Після шести турів Айнтрахт посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що Айнтрахт цікавиться захисником Інтера.