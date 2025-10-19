Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Ельче на своєму полі поділив очки з Атлетіком.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Господарі поля мали перевагу по володінню м'ячем і завдали набагато більше ударів по воротах, але реалізувати свої шанси не змогли. "Баски" при цьому лише раз потрапили у площину воріт суперника.

Після дев'яти турів Ельче та Атлетік набрали по 14 очок і займають сьоме та восьме місця відповідно.

Ельче — Атлетік Більбао 0:0

Ельче: Пенья — Чуст, Петро (Педроса, 62), Бігас — Фебас, Нету, Валера (Хосан, 89), Агуадо (Мендоса, 75), Нуньєс (Нванкво Дональд, 89) — Мір, Сілва.

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Лапорт (Паредес, 81), Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 68), Хаурегісар — Беренгер, Сансет (Гомес, 59), Наварро (Вільямс, 46) — Гурусета (Вільямс, 46).

Попередження: Чуст, Валера — де Галаррета, Хаурегісар, Вівіан.