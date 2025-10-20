Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 19 жовтня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги у гостях мінімально обіграв Хетафе (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 80 хвилині результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, який напередодні відновився після травми.

Також зазначимо, що на момент голу Хетафе вже був у меншості після вилучення Аллана-Ромео Ньйома, а на 84 хвилині другу червону у складі господарів поля отримав Алекс Санкріс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Реал Мадрид у рамках 9-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Хетафе — Реал 0:1

Гол: Мбаппе 80.

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Ріко — Феменія (Ньом 76), Мартін (Камара 87), Мілья, Арамбаррі, Санкріс — Лісо (Гомес да Коста 90).

Реал: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Алаба (Асенсіо 46), Каррерас — Чуамені, Камавінга (Гюлер 65), Беллінгем (Гонсало 86) — Мастантуоно (Вінісіус 55), Родріго (Браїм 86), Мбаппе

Попередження: Дуарте, Феменія, Санкріс — Чуамені.

Вилучення: Ньом 77, Санкріс 84 (друга жовта).