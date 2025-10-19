Іспанія

Футболісти іспанської Ла Ліги, включаючи гравців Барселони продовжують акцію протесту проти рішення керівництва ліги провести офіційний матч чемпіонату в США

​Ця мовчазна акція є відповіддю на плани Ла Ліги провести гру між Барселоною та Вільярреалом у грудні на американській землі. Протести, організовані Іспанською асоціацією футболістів (AFE), спрямовані на те, щоб висловити невдоволення гравців "відсутністю прозорості та діалогу" з боку керівництва ліги. ​

Під час останніх матчів, зокрема за участі Барселони, футболісти обох команд залишалися нерухомими протягом перших 15-30 секунд гри. Цей символічний жест підтримали капітани всіх 20 клубів вищого дивізіону Іспанії. ​

Цікаво, що під час деяких трансляцій, коли гравці розпочинали свій протест, телевізійні камери перемикалися на загальні плани стадіону, намагаючись не показувати акцію в прямому ефірі.

Рішення про проведення матчу в США викликало широку критику не лише з боку гравців, але й з боку вболівальників та деяких тренерів, які вважають, що такий крок порушує спортивний принцип та ігнорує інтереси місцевих шанувальників футболу.

Попри опір, керівництво Ла Ліги стверджує, що цей крок сприятиме популяризації іспанського футболу на міжнародному рівні.