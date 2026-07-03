Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Австрією.

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Австрії (3:0).

"Радий перемозі та схвильований виходом до наступного раунду, далі буде ще більше. Сподіваюся, попереду ще багато важливих моментів. Команда давала нам підстави вірити в неї протягом останніх кількох років, вона завжди бореться у важливих матчах. Ми маємо вміти перемагати Уругвай, навіть коли справи йдуть не дуже добре.

Я вже казав, що, сподіваюся, мені не доведеться забивати більше голів, якщо у команди все піде добре. Якщо я зможу допомогти таким чином, я це зроблю, а якщо ні, то допоможу іншим способом. Мені все одно, я кажу це серйозно. Для мене важливо, щоб моя родина була зі мною, і та чудова атмосфера, яка панує в роздягальні", — наводить слова де ла Фуенте Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Австрія.