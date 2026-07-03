Англія

"Червоні дияволи" вивчають можливість підписання 28-річного сенегальського нападника "орлів", який видав надпродуктивний минулий сезон.

Нападник Крістал Пелес Ісмаїла Сарр потрапив на радари Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" вже зв'язалися з представниками 28-річного сенегальця, оскільки вивчають можливість купівлі гравця. Проте очікується, що "орли" попросять за Сарра значну суму, адже у нього тривалий контракт.

У сезоні-2025/26 Сарр з'явився на полі в 45 матчах в усіх турнірах, забив 21 гол і віддав два гольові паси.

Трудовий договір футболіста з Крістал Пелес розрахований до 2029 року. Ринкова ціна вінгера, за даними порталу Transfermarkt, становить 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не відмовляється від планів посилити центр поля після двох трансферних невдач.