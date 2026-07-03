Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 3 липня, розпочавшись о 18:00.

У п'ятницю, 3 липня, київське Динамо проведе свій останній та четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії в рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником команди Ігоря Костюка стане австрійський ЛАСК, який став чемпіоном Австрії, випередивши Штурм на два очки. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — ЛАСК:

Нагадаємо, Динамо посіло четверте місце в УПЛ та виграло Кубок України, завдяки чому зіграє у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, де суперником буде румунська Університатя.