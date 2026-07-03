Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений вінгер оголосив про завершення міжнародної кар'єри одразу після поразки від Швейцарії у плей-оф ЧС-2026.

Нападник збірної Алжиру Ріяд Марез більше не виступатиме за національну команду. Про своє рішення 35-річний футболіст повідомив після поразки від Швейцарії з рахунком 0:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Після фінального свистка алжирський капітан підтвердив, що завершує міжнародну кар'єру.

"Так. Це був не лише мій останній матч на чемпіонаті світу. Це був мій останній матч за збірну", – заявив Махрез.

За роки виступів у складі національної команди він став одним із найуспішніших футболістів в історії алжирського футболу. Марез представляв Алжир на чемпіонаті світу 2014 року, а у 2019-му як капітан привів команду до перемоги в Кубку африканських націй.