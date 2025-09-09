Туреччина

Турецький клуб планує орендувати Артема Бондаренка з правом викупу та працює над трансфером до закриття вікна.

Трабзонспор зацікавлений у підписанні півзахисника донецького Шахтаря Артема Бондаренка, повідомляє турецьке видання Fotomac.

Клуб із Трабзона розраховує оформити оренду 25-річного футболіста з подальшим правом викупу.

Переговори тривають, і Трабзонспор намагатиметься завершити угоду до 12 вересня, коли в Туреччині зачиняється трансферне вікно.

Контракт Бондаренка з Шахтарем чинний до 31 грудня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 10 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні футболіст провів 12 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.