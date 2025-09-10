Англія

Але гроші футболіст "вибивав" не для себе.

Незабаром має бути завершено перехід камерунського воротаря Андре Онана з англійського Манчестер Юнайтед до турецького Трабзонспору на правах оренди, останні перемовини щодо чого наразі тривають поміж клубами.

Ключовий момент цієї історії — 29-річного воротаря, як і решту футболістів "Червоних дияволів", сповістили про зниження зарплатні зі 196,6 тис. євро на тиждень до 138,8 тис. євро на тиждень через відсутність виступів клубу на європейській арені цього сезону.

У той самий час Онана особисто звернувся до клубу з метою збільшити ці фінансові показники, а в якості аргументу навів той факт, що ці гроші він витрачає на утримання благодійного фонду Andre Onana Foundation, який опікується знедоленими у Камеруні.

Різниця лише в тому, що Манчестер Юнайтед ці вимоги відмовився задовольняти, тоді як Трабзонспор не просто погодився, а й майже подвоїв поточний заробіток гравця за рахунок бонусів у майбутньому контракті.