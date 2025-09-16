Туреччина

На своєму новому місці турок змінив Чагдаша Атана.

Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Нурі Шахін.

Угода з 37-річним турецьким фахівцем розрахована до літа 2028 року.

Після завершення кар'єри Нурі працював в Антальяспорі, після чого перебрався в Боруссію Д, де спочатку був асистентом, а потім головним тренером "джмелів", яких він залишив у січні цього року.

Істанбул провалив старт сезону на всіх фронтах — команда звільненого раніше Чагдаша Атана вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій, а у чемпіонаті набрала два очки у перших трьох турах Суперліги.