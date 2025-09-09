Туреччина

Колишній півзахисник Реала і Боруссії близький до повернення в турецький футбол.

Колишній півзахисник мадридського Реала та дортмундської Боруссії Нурі Шахін може стати новим головним тренером турецького клубу Істанбул Башакшехір. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Шахіну вже запропоновано дворічний контракт — угода розрахована до кінця червня 2027 року. Саме він є головним кандидатом на цю посаду, і переговори наразі тривають.

Істанбул Башакшехір — клуб, який пов’язують із чинним президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Команда виступає у Суперлізі Туреччини.

Останнім місцем роботи Нурі Шахіна була дортмундська Боруссія, яку він очолював із липня 2024 року до січня 2025-го. За цей період Шахін провів 27 матчів на чолі німецького клубу, здобувши 12 перемог, 4 нічиї та 11 поразок.