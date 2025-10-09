Туреччина

Екстренер Шахтаря, Дніпра-1 та Лудогорця претендує на посаду головного тренера Кайсеріспора.

Екснаставник Шахтаря, Дніпра-1 та Карпат Ігор Йовічевич близький до повернення в тренерську роботу. За інформацією турецького видання Fotomac, хорватський фахівець є одним із кандидатів на посаду головного тренера Кайсеріспора.

Турецький клуб нещодавно звільнив Маркуса Гіздола через незадовільні результати й наразі перебуває в активному пошуку нового тренера, який зможе стабілізувати ситуацію. Ще одним претендентом на вакантну посаду є Марко Салатович — помічник Тіма Якировича в англійському Халл Сіті.

Нагадаємо, Йовічевіча звільнили з донецького Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він недовго працював у Саудівській Аравії з клубом Аль-Раєд, а згодом очолював Лудогорець, який залишив улітку 2025-го.

Кайсеріспор після восьми турів турецької Суперліги посідає 17 місце, маючи в активі лише 5 очок.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 програв справу проти Йовічевіча в Спортивному арбітражному суді (CAS).