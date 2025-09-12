Україна

Український клуб не отримає компенсацію від Ігора Йовічевича.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення відхилити апеляцію Дніпра-1 проти свого колишнього головного тренера Ігора Йовічевича.

Нагадаємо, Дніпро-1 був категорично проти переходу фахівця до донецького Шахтаря, коли у 2022 році хорватський фахівець розірвав контракт з клубом та став наставником "гірників".

У контракті сторін був пункт, згідно з яким керівництво Дніпра-1 мало право в односторонньому порядку продовжити контракт тренера на один рік — до літа 2023 року, проте для цього клуб повинен був сповістити фахівця за десять днів до закінчення його нинішньої угоди.

Йовічевич став головним тренером Шахтаря 14 липня 2022 року, після чого Дніпро-1 звернувся до ФІФА, бо вважав, що хорват порушив умови контракту і не мав права вести переговори з "гірниками".

Дніпро-1 хотів отримати компенсацію від Йовічевича, але суддя CAS Марко Балмеллі вирішив відхилити апеляцію українського клубу.

На думку судді, дедлайн у десять днів був недоречним, оскільки він не давав тренеру достатньо часу на пошук нового місця роботи, ставлячи його у невигідне становище. Також хорват мав повне право вести переговори з іншими клубами після 30 червня і не повинен був залишатися в Дніпрі-1, особливо з огляду на фінансові проблеми клубу.

Таким чином, Йовічевич вийшов чистим із води після ситуації з Дніпром-1. Він пропрацював у Шахтарі один сезон, після чого очолював Аль-Раєд та Лудогорець, який залишив влітку цього року.