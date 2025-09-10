Туреччина

З’явився ще один претендент на українського форварда.

Нападник Трабзонспора Данило Сікан може змінити клуб, але залишитись у Туреччині. Про це повідомляє Gunebakis.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлений Коджаеліспор, який готовий орендувати футболіста та повністю покрити його зарплатню.

Також наголошується, що керівництво Трабзонспора вже відповіло відмовою на пропозицію Андерлехта, який пропонував оренду форварда за один мільйон євро з опцією викупу гравця за шість мільйонів євро.

Крім цього була інформація, що оренду Сікана розглядає ще один клуб Суперліги — Кайсеріспор.

Минулого сезону Сікан, контракт якого розрахований до літа 2029 року, провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист. У поточній кампанії він провів чотири матчі, але відіграв на полі лише 61 хвилину.

Після чотирьох турів Трабзонспор набрав десять очок і посідає друге місце у Суперлізі. У Кайсеріспора два очки після трьох ігор та 14 позиція, а Коджаеліспор йде на 15 місці з одним набраним балом.