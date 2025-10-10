Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "синьо-жовтих" розповів про проблеми зі здоров'ям у Олександра Тимчика.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про виклик до національної команди захисника київського Динамо Олександра Тимчика, який вже покинув розташування "синьо-жовтих" через травму.

"В Тимчика дуже велике бажання грати за національну збірну. Він приїхав з пошкодженням — навіть ми цього не знали.

Він був на заміні в Динамо, відіграв з Крістал Пелес, там отримав пошкодження, але в Динамо не зробили обстеження.

Коли він приїхав в збірну — він зробив обстеження, ми знайшли таку травму і він поїхав додому лікуватись. Ніхто, навіть ми, ні лікар, ні я, не знав про цю травму, тому ми викликали його", — наводить слова Реброва FootballHub.

Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться сьогодні, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.