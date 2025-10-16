Туреччина

Українець пропустив минулі матчі збірної у відборі ЧС-2026.

Вінгер збірної України та Трабзонспору Олександр Зубков відновився після травми. Про це повідомляє Haber61.

За інформацією джерела, 29-річний українець вже повернувся до тренувань та займається у загальній групі.

Проте наголошується, що головний тренер команди Фатіх Текке не поспішає випускати українця на поле, щоб не ризикувати повторною травмою.

Цього сезону Зубков провів вісім матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після восьми турів Трабзонспор набрав 17 очок і посідає друге місце у турецькій Суперлізі. Свій наступний матч команда Текке проведе проти Різеспора – гра відбудеться 18 жовтня.