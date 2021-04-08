Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Гранада примет Манчестер Юнайтед.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу испанского клуба составляет 6,70, на ничью — 4,00, на победу "красных дьяволов" — 1,57.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 9,90.

Матч Гранада — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 8-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.