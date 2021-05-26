Лига Европы

В новом турнире от УЕФА будет разыграно 235 миллионов евро.

Стало известно, сколько клубы могут заработать в новом еврокубковом турнире — Лиге Конференций в следующем сезоне-2021/22. Об этом сообщает Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe.

Победитель третьего по рангу еврокубка получит 8,9 миллионов евро, а общий призовой фонд турнира, в котором примут участие 32 команды, составит 235 млн евро.

Две украинские команды Колос и Ворскла, а также все другие клубы, которые смогут пройти в групповой этап турнира, гарантированно получат от УЕФА 2,94 млн евро.

Победа на групповом этапе принесет клубу 500 тысяч евро, а ничья — 166 тысяч евро. Победитель группы получит бонус в размере 650 тысяч евро, а команды, занявшие второе место — 325 тысяч евро.

Также между собой клубы разделят 23,5 млн евро из клубного рейтинга УЕФА и от ТВ-трансляций.

Ранее стало известно, сколько Динамо и Шахтер могут получить за выступления в Лиге чемпионов, а Заря в Лиге Европы.