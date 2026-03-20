"Скуадра Адзурра" битиметься за участь на чемпіонаті світу.
Італія, getty images
20 березня 2026, 17:20
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо визначився зі складом на стикові матчі відбору чемпіонату світу-2026.
Воротарі: Еліа Капріле (Кальярі), Марко Карнезеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті), Алекс Мерет (Наполі).
Захисники: Алессандро Бастоні, Федеріко Дімарко (обидва — Інтер), Алессандро Буонджорно, Леонардо Спінаццола (обидва — Наполі), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті (обидва — Ювентус), Дієго Коппола (ФК Париж), Марко Палестра (Кальярі), Джорджо Скальвіні (Аталанта).
Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Браян Крістанте, Нікколо Пізіллі (обидва — Рома), Мануель Локателлі (Ювентус), Сандро Тоналі (Ньюкасл).
Нападники: Федеріко К'єза (Ліверпуль), Франческо Еспозіто (Інтер), Мойзе Кін (Фіорентина), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі, Джанлука Скамакка (обидва — Аталанта), Матео Ретегі (Аль-Кадісія).
26-го березня збірна Італії проведе стиковий матч з національною командою Північної Ірландії.