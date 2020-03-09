Украина

Заря встретится с Шахтером, а Динамо сыграет против Десны.

В ближайшие выходные стартует второй этап чемпионата Украины, в рамках которого первая шестерка будет бороться за медали и еврокубки, а участники второй будут пытаться сохранить прописку в высшем дивизионе.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила расписание и даты проведения поединков 23-го тура первенства. Три матча состоится 14 марта, а остальные три — 15 марта.

Даты и время поединков 23-го тура УПЛ:

14 марта (суббота)

Львов — Карпаты 14:00

Александрия — Колос 17:00

Днепр-1 — Мариуполь 17:00

15 марта (воскресенье)

Заря — Шахтер 14:00

Динамо — Десна 17:00

Олимпик — Ворскла 19:30

Напомним, ранее стали известны составы обеих шестерок на второй этап украинской Премьер-лиги.

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