Заря встретится с Шахтером, а Динамо сыграет против Десны.
Шахтер - Заря, Фото: ФК Заря Луганск
09 марта 2020, 15:22
В ближайшие выходные стартует второй этап чемпионата Украины, в рамках которого первая шестерка будет бороться за медали и еврокубки, а участники второй будут пытаться сохранить прописку в высшем дивизионе.
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила расписание и даты проведения поединков 23-го тура первенства. Три матча состоится 14 марта, а остальные три — 15 марта.
Даты и время поединков 23-го тура УПЛ:
14 марта (суббота)
Львов — Карпаты 14:00
Александрия — Колос 17:00
Днепр-1 — Мариуполь 17:00
15 марта (воскресенье)
Заря — Шахтер 14:00
Динамо — Десна 17:00
Олимпик — Ворскла 19:30
Напомним, ранее стали известны составы обеих шестерок на второй этап украинской Премьер-лиги.
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