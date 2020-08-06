Украина

Бразильский защитник выдал отличный рывок.

Додо показал отличные скоростные качества в ответном поединке Лиги Европы против Вольфсбурга, который закончился победой "горняков" со счетом 3:0.

Согласно информации научной группы дончан, бразильский защитник показал скорость 33,8 км/ч.

Додо в этом сезоне провел 32 поединка в футболке "горняков", отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что в прошлом еврокубковом сезоне лучшую скорость у Шахтер развил Тайсон в матче Лиги чемпионов против Хоффенхайма.