Бразильский защитник выдал отличный рывок.
Додо, фото Шахтер
06 августа 2020, 18:46
Додо показал отличные скоростные качества в ответном поединке Лиги Европы против Вольфсбурга, который закончился победой "горняков" со счетом 3:0.
Согласно информации научной группы дончан, бразильский защитник показал скорость 33,8 км/ч.
Додо в этом сезоне провел 32 поединка в футболке "горняков", отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что в прошлом еврокубковом сезоне лучшую скорость у Шахтер развил Тайсон в матче Лиги чемпионов против Хоффенхайма.