Украина

Кристиян Ловрич был в шаге от того, чтобы продолжить карьеру в Украине.

Левый вингер хорватского клуба Горица Кристиян Ловрич в зимнее трансферное был в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Украины в составе киевского Динамо.

"Всегда есть запросы и предложения, и в это трансферное окно были предложения, но мы их отклонили по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение было от киевского Динамо, которому нужно было успеть занести новых игроков в заявку на еврокубки.

Более того, мы договорились о трансфере, и мы говорили с президентом Динамо. На следующий день уже был готов самолет, чтобы он отправился на медосмотр, однако кое-что усложнилось и мы не согласились", — приводит слова президента Горицы Ненада Чрнко SuperSports.

Отметим, что портал Тransfermarkt оценивает 25-летнего словенца в 5,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Ловрич провел 20 поединков, в которых забил 14 голов, что является лучшим показателем чемпионата Хорватии.