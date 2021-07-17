Украина

УЕФА не будет лезть во внутренние дела украинского футбола.

Днем ранее Football.ua. сообщал, что украинская ассоциация футбола приняла ряд реформ. Среди которых: введение плей-офф между Первой лигой и УПЛ, где будет действовать правило "выездного гола", хотя УЕФА отказался от данного правила. Так же УАФ ввела новые рамки трансферного окна в Украине.

Однако, самой обговариваемой реформой стал приказ национальной ассоциации нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации — "Слава Украине! Героям Слава!".

В УЕФА сделали официальное заявление касательно решения УАФ нанести данный логотип на экипировку украинских клубов.

"Это внутренний вопрос, который касается УПЛ. Таким образом, мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", — приводит слова представителя УЕФА РИА-новости.

Отметим, что футболисты всех украинских клубов должны выходить с таким логотипом на матчи УПЛ, кубка Украины и Суперкубка страны.