Украина

Головний тренер Динамо прокоментував поточну ситуацію.

Мірча Луческу вважає, що чемпіонат-2021/22 не може бути завершений — повідомляє digisport.ro.

“Я б хотів, щоб усе вирішувалося на футбольному полі, але наразі це неможливо, — цитує видання головного тренера Динамо. — Добре, що ми можемо забеспечити гравцям можливість тренуватися та готуватися до наступних матчів”.

“Зараз понад 4 мільйони українців віїхали з України, тож ми намагаємось допомогти їм. Наші матчи допоможуть зібрати гроші. До того ж протистояння знаним європейським клубам — це питання престижу”.

“В Києві наши працівники доглядають за базою, але продовжити чемпіонат неможливо”.

Раніше повідомлялося, що ультрас Легії, з якою Динамо зіграє у найближчому матчі, вимагають, щоб зібрані гроші не дісталися братам Суркісам.