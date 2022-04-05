Головний тренер Динамо прокоментував поточну ситуацію.
Мірча Луческу, Getty Images
05 апреля 2022, 13:32
Мірча Луческу вважає, що чемпіонат-2021/22 не може бути завершений — повідомляє digisport.ro.
“Я б хотів, щоб усе вирішувалося на футбольному полі, але наразі це неможливо, — цитує видання головного тренера Динамо. — Добре, що ми можемо забеспечити гравцям можливість тренуватися та готуватися до наступних матчів”.
“Зараз понад 4 мільйони українців віїхали з України, тож ми намагаємось допомогти їм. Наші матчи допоможуть зібрати гроші. До того ж протистояння знаним європейським клубам — це питання престижу”.
“В Києві наши працівники доглядають за базою, але продовжити чемпіонат неможливо”.
Раніше повідомлялося, що ультрас Легії, з якою Динамо зіграє у найближчому матчі, вимагають, щоб зібрані гроші не дісталися братам Суркісам.