Обидва вікенди будуть розділені на чотири ігрові дні.
Минай - Динамо, ФК Динамо Київ
15 листопада 2023, 16:41
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила календар для матчів 16 та 17 турів чемпіонату України.
Обидва вікенди будуть розділені на чотири ігрові дні. 16 тур пройде з 1 по 4 грудня, а 17 тур – з 8 по 11 грудня.
16 тур
1 грудня (п’ятниця)
Полісся – Верес 17:00
2 грудня (субота)
Колос – Оболонь 13:00
Кривбас – Олександрія 15:00
Дніпро-1 – Ворскла 17:00
3 грудня (неділя)
Минай – Динамо 13:00
Чорноморець – ЛНЗ 15:00
Шахтар – Металіст 1925 17:00
4 грудня (понеділок)
Зоря – Рух 13:00
17 тур
8 грудня (п’ятниця)
Шахтар – Верес 17:00
Полісся – Дніпро-1 19:00
9 грудня (субота)
ЛНЗ – Минай 13:00
Кривбас – Зоря 15:00
10 грудня (неділя)
Ворскла – Рух 13:00
Чорноморець – Колос 15:00
11 грудня (понеділок)
Металіст 1925 – Олександрія 17:00
Динамо – Оболонь 19:00
Раніше стала відома дата перенесеного матчу між Динамо та Металістом 1925.