Україна

Обидва вікенди будуть розділені на чотири ігрові дні.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила календар для матчів 16 та 17 турів чемпіонату України.

Обидва вікенди будуть розділені на чотири ігрові дні. 16 тур пройде з 1 по 4 грудня, а 17 тур – з 8 по 11 грудня.

16 тур

1 грудня (п’ятниця)

Полісся – Верес 17:00

2 грудня (субота)

Колос – Оболонь 13:00

Кривбас – Олександрія 15:00

Дніпро-1 – Ворскла 17:00

3 грудня (неділя)

Минай – Динамо 13:00

Чорноморець – ЛНЗ 15:00

Шахтар – Металіст 1925 17:00

4 грудня (понеділок)

Зоря – Рух 13:00

17 тур

8 грудня (п’ятниця)

Шахтар – Верес 17:00

Полісся – Дніпро-1 19:00

9 грудня (субота)

ЛНЗ – Минай 13:00

Кривбас – Зоря 15:00

10 грудня (неділя)

Ворскла – Рух 13:00

Чорноморець – Колос 15:00

11 грудня (понеділок)

Металіст 1925 – Олександрія 17:00

Динамо – Оболонь 19:00

Раніше стала відома дата перенесеного матчу між Динамо та Металістом 1925.