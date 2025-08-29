Україна

Українець гратиме в Житомирі.

Новачок Полісся Володимир Шепелєв висловився про свій перехід в житомирську команду. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Я три місяці чекав на перехід. У мене був варіант з Металістом 1925, але я не знаю, що там трапилося. Можливо, не домовились за умовами. Був варіант з Чехії — це був Яблонець. Я хотів залишитись в Україні, тому прийняв таке рішення й дуже щасливий, що в мене з’явився такий варіант, як Полісся.

Я підтримував фізичну форму як міг: займався з тренером, грав у пляжний футбол, грав з друзями на штучному полі, на натуральному полі. Намагався підтримувати форму, як тільки було можливо. Для мене було складно морально — очікування вбиває. Дуже складно, коли ти очікуєш, а воно не трапляється. Тому я дуже радий, що все закінчилось, що я підписав контракт і зможу сконцентруватися на команді та своїх досягненнях з Поліссям.

Ротань? Коли я тільки прийшов у Олександрію — перших два місяці було дуже складно. Багато тактичних награвань, перестановок на полі. Мені було важко, бо всі це виконують, а коли хтось один не виконує — це одразу видно. Але поступово звик до цього. Я вважаю, що у Руслана Петровича чудова тактика, яка виконує свою роль на футбольному полі та дає результат, але потрібен час. Мені подобається цей стиль гри, я дуже щасливий, що в мене з’явилася можливість далі працювати з Петровичем.

Перше враження... Я приїхав на медогляд. Місто схоже на Олександрію, звісно, воно трохи більше. Гарне місто, чудова природа, люди привітні. Познайомився вже з персоналом клубу — всі дуже ввічливі, привітали мене. Всі на позитиві, виконують свою роботу. Я був багато де, але щоб так професійно виконували свою роботу — це для мене прям вау.

Мета в новому клубі? Потрапляння в Єврокубки та перемагати в кожній грі", — заявив Шепелєв.

