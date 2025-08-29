Україна

Раніше гравець виступав за Динамо Київ і Олександрію.

Центральний півзахисник Володимир Шепелєв підписав контракт із Поліссям, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 28-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. Свій колишній клуб, а саме Олександрію, гравець залишив на правах вільного агента.

Так само Шепелєв приєднався до "поліграфів" у січні цього року, залишивши рідне для нього Динамо Київ. На його рахунку один гол і один асист у 13-ти матчах усіх турнірів.

За столичний клуб Володимир провів 229 поєдинків, відзначившись сімома результативними ударами й 19-ма гольовими передачами. Із "біло-синіми" півзахисник виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України (обидва — двічі).

Також на рахунку Шепелєва сім матчів за збірну України.

Полісся Володимир представлятиме у футболці з 19-м номером. Раніше житомиряни посилилися фланговим нападником Владиславом Велетнем із Колоса.