Україна

Наставник Кудрівки поділився своїми думками після гри з "левами".

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру УПЛ проти Карпат (2:2).

"Враження від гри? Напевно, це спустошення. Не хочеться втрачати перемогу на останніх секундах. Але грою ми задоволені, зокрема, першим таймом. Мабуть, усі думали, що проти Карпат ми зіграємо в закритий футбол. Ми намагалися діяти з високою лінією оборони, у перехідних фазах, з пресингом. Забили дуже гарні та якісні голи.

Можливо, втратили багато емоцій в першому таймі. Особливо відчуваю це по собі. У перерві казали хлопцям, що перевага в одного гравця і перевага у два м'ячі – це слизький рахунок. Ми знаємо, що Карпати – бойова команда. Так склалося історично. Вони битимуться до кінця, незважаючи на чисельну меншість. Все так і сталося. Важливо було не утримати рахунок, а грати на м'ячі більше, розігрувати зайвого футболіста, але грати більше вперед. Дещо неправильно хлопці зрозуміли. Почали контролювати м'яч, але грали назад на Яшкова. А потім йшов високий тиск від суперника і ми били м'яч вперед. Проте я вдячний хлопцям.

Карпати забили один гол, виникла психологічна перевага. Хотіли зіграти у три центральні захисники, закрити всі коридори, адже “Карпати” останнім часом грають у дуже вертикальний футбол і доставляють м'ячі одразу в третю зону. Хотіли зіграти на підборах. Мабуть, втратили багато фізичних якостей і не виходили якісно в атаку. Не вгадали зі всіма замінами. Щойно подивився повтор гола на останніх секундах… Той гравець, який вийшов на заміну, не допрацював у своєму напівфланзі.

Карпати виходять в атаку п'ятьма гравцями, розігрують м'ячі з чотирма гравцями та одним опорником. Навіть, якщо подивитися WyScout… Центральні захисники багато починають вертикальних атак. Якщо у команді є мобільні гравці, які нав'язують боротьбу, грають один в один… Це їхній стиль футболу.

Не хочу коментувати слова колеги. Вони грають так, як вони тренуються, як вони бачать. Ми теж можемо сказати, що граємо в особливий футбол. Але ми виходимо і граємо для вболівальників. Намагаємося грати на м'ячі, використовувати швидкі атаки, вертикальність. Не тільки між лініями грати. Для цього потрібно багато якісних гравців. Чи особливий це футбол – нехай фахівці аналізують", — наводить слова Баранова прес-служба "левів".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Карпати.