Захисник Полісся приєднається до команди Реброва у відборі на ЧС-2026.
Богдан Михайліченко, GETTY IMAGES
30 серпня 2025, 19:25
У заявці збірної України відбулася зміна напередодні стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2026.
Головний тренер Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного захисника Полісся Богдана Михайліченка. Він замінить оборонця київського Динамо Олександра Тимчика, який отримав травму та не зможе допомогти команді у вересневих поєдинках.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про виклик до збірної ще одного резервіста — вінгера Динамо Назара Волошина.
Таким чином, уже другий гравець із резерву приєднається до "синьо-жовтих" перед ключовими матчами проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та Азербайджану (9 вересня, Баку).