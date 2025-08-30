Україна

Захисник Полісся приєднається до команди Реброва у відборі на ЧС-2026.

У заявці збірної України відбулася зміна напередодні стартових матчів відбору на чемпіонат світу-2026.

Головний тренер Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного захисника Полісся Богдана Михайліченка. Він замінить оборонця київського Динамо Олександра Тимчика, який отримав травму та не зможе допомогти команді у вересневих поєдинках.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про виклик до збірної ще одного резервіста — вінгера Динамо Назара Волошина.

Таким чином, уже другий гравець із резерву приєднається до "синьо-жовтих" перед ключовими матчами проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та Азербайджану (9 вересня, Баку).