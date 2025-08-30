Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер "біло-синіх" може здобути дебютний шанс у національній команді.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин отримав виклик до розташування збірної України напередодні матчів відбору ЧС-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

22-річний українець перебував у резервному списку, звідки був викликаний у розташування збірної головним тренером команди Сергієм Ребровим.

У нинішньому сезоні Волошин провів дев'ять матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Таким чином, Назар може дебютувати у футболці головної команди країни – до цього він провів 36 матчів за молодіжні збірні України, у яких забив десять голів.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Франції (5 вересня) та Азербайджану (9 вересня).