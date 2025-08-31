Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26, у якому київське Динамо зустрінеться з житомирським Поліссям.

Поєдинок пройде у Києві на стадіоні ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Полісся:

Після трьох турів Динамо Київ набрало дев'ять очок і посідає друге місце в УПЛ після Колоса, а у Полісся три бали та десята позиція.