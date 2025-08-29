У найближчих матчах сирійці зіграють проти ОАЕ та Кувейту.
Алан Ауссі, Getty Images
29 серпня 2025, 19:19
Вихованець київського Динамо Алан Ауссі отримав виклик до збірної Сирії, повідомляє The International Window.
У найближчих матчах Сирія зіграє проти національних команд ОАЕ та Кувейту.
В даний час Ауссі виступає за Дюделанж у Люксембурзі, куди він перебрався до Клужу у січні цього року.
Нагадаємо, Алан з 2017 до 2019 року провів 15 поєдинків у складі юнацьких збірних України, в яких забив один гол.
