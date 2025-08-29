Інше

У найближчих матчах сирійці зіграють проти ОАЕ та Кувейту.

Вихованець київського Динамо Алан Ауссі отримав виклик до збірної Сирії, повідомляє The International Window.

В даний час Ауссі виступає за Дюделанж у Люксембурзі, куди він перебрався до Клужу у січні цього року.

Нагадаємо, Алан з 2017 до 2019 року провів 15 поєдинків у складі юнацьких збірних України, в яких забив один гол.

