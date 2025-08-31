Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 31 серпня 2025 року.

У матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес у гостях здобув перемогу над черкаським ЛНЗ (2:0).

Команда Олега Шандрука відкрила рахунок у матчі на третій хвилині зусиллями Віталія Бойка, після чого у середині другого тайму перевагу Вереса подвоїв Денис Ндукве.

Потім на 81 хвилині господарі поля залишилися у меншості після вилучення Назарія Муравського, який отримав друге попередження.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Верес у рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Верес 0:2

Голи: Бойко, 3, Ндукве, 69.

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дайко, Кузик — Танковський, Дідик (Рябов, 52), Нонікашвілі (Кравчук, 76) — Беннетт, Ассінор (Момо, 52), Ейнел (Проспер, 63).

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Ціпот, Харатін (Кльоц, 64) — Бойко (Чечер, 90+1), Куція (Кучеров, 64), Шарай (Веслі, 80) — Ндукве (Воллі, 80).

Попередження: Муравський, Нонікашвілі — Сміян, Харатін, Шарай, Ндукве, Гончаренко, Кучеров.

На 81-й хвилині був вилучений Назарій Муравський (ЛНЗ) (друге попередження).