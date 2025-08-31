Україна

Головний тренер киян пояснив причини фізичної готовності команди, розповів про травму Михайленка та поділився думками щодо тактики.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів після перемоги над Поліссям (4:1) у рамках 4-го туру УПЛ. Наставник поділився враженнями від гри, пояснив, як команда відновлювалась після напруженого графіка, та розповів про кадрову ситуацію.

"Вітаю вболівальників з перемогою, важливою перемогою. Ви знаєте, досить непростий період був у нас, і цією грою ми, можливо, підводимо певну риску під відрізком, який у нас був – матчі єврокубкові, матчі чемпіонату України. Зараз готуватися будуть гравці в національній та молодіжній збірних. У нас є можливість перепочити та зробити такий перепочинок", — зазначив Шовковський.

Тренер розповів, що після матчу з Маккабі дав гравцям повний вихідний, аби команда могла відновитися:

"Розуміючи стан команди після гри з Маккабі, я на наступний день зробив повний вихідний для футболістів. Я змінив повністю розклад, скасував усе та дозволив підопічним робити те, що їм заманеться. Хтось захотів відновлення, хтось – самостійно потренуватися. Ми працювали достатньо багато в період підготовки, тому, можливо, така несподівана дія була потрібною".

Шовковський також прокоментував заміну Михайленка:

"На жаль, він відчув біль у задній поверхні стегна, і для того, щоб не ускладнювати ситуацію, ми зробили цю заміну. Перед грою ми домовлялися, що якщо у когось виникають будь-які проблеми, вони говорять про це. Ми попереджали хлопців, що всі мають бути готові на сто відсотків. Михайленко взявся вийти у стартовому складі, але після болю попросив заміну. Бражко, який його замінив, відіграв на чудовому рівні".

Щодо змін у тактичній грі, тренер наголосив, що робота нового спеціаліста Мацея наразі обмежується стандартними положеннями:

"На сьогоднішній момент ми брали Мацея виключно як тренера, який буде допомагати нам при відпрацюванні стандартних положень. Його функції були саме такими. Тому будьмо обережними, коли робимо висновки".

Наприкінці пресконференції Шовковський подякував уболівальникам за підтримку та присвятив перемогу військовим:

"Наша третя зірка – це зірка військових, знак пошани. Ми пам'ятаємо всіх наших уболівальників, дякуємо їм за підтримку та конструктивну критику. Будемо робити все, щоб дарувати позитивні емоції", — підсумував тренер.

