Універсал киян розповів про важливість перемоги над Поліссям, ефективні контратаки та непростих суперників у єврокубках.

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу киян над Поліссям (4:1) у 4-му турі УПЛ. Він поділився думками про фізичну готовність команди, тактичні рішення та майбутні виклики в єврокубках.

Футболіст зазначив, що команда відчуває навантаження, але результат говорить сам за себе:

"Виходить, що так. Більше, можливо, підготовлені, більше звикли до такого ритму, але все одно видно, що дуже важко, це виснажує. Але іншого виходу немає. Потрібно виходити, вигравати, щоб боротися за перше місце, звісно. У Динамо інший результат, окрім перемоги, не приймається".

Караваєв також пояснив, чому Динамо ефективно використовувало контратаки у матчі:

"Не скажу, що це план на матч, але ми розуміємо, ми знаємо кожного гравця, в кого які сильні якості. І ми знаємо, що Назік може вибігти в контратаку, якщо є вільні зони, і Кабаєв так само. Тому по грі бачили, що якщо є вільні зони і ти бачиш контратаки, потрібно відбирати м'яч та швидко думати, щоб вибігати вперед".

Гравець також відзначив силу Полісся, яке змогло створити проблеми на старті поєдинку:

"Команда Полісся саме зараз, під керівництвом Руслана Петровича, виглядає дуже сильно, дуже організовано. І ми це розбирали, дивились матчі в Лізі конференцій. Тому було непросто, і вони показали свою силу. Потім не знаю, що сталося, але за себе скажу – ми почали грати у свою гру, не опустили руки після пропущеного голу, швидко відреагували, розуміючи, що нам потрібно забивати мінімум два. Тому ми робили те, що ми вміємо, і вийшло, що ми забили три ще до перерви. Це дуже-дуже добре для нас".

Наприкінці Караваєв поділився думками щодо жеребкування єврокубків:

"Дуже хороші команди, навіть є дуже сильні команди. Тому буде ще раз цікаво себе перевірити. Знаємо, розуміємо, як важко буде проти таких суперників. Але якщо ми хочемо грати постійно в єврокубках та показувати результати, щоб наш чемпіонат прогресував, то ми саме з такими суперниками повинні себе порівняти. Який уже є жереб, вибирати ми не можемо", — сказав Караваєв.

