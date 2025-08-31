Україна

Півзахисник Динамо розповів про результативний поєдинок, голи, пенальті та виклик до збірної.

Півзахисник Динамо Назар Волошин поділився емоціями після перемоги над Поліссям (4:1) у рамках УПЛ. У прямому ефірі УПЛ ТБ гравець розповів про свої голи, результативні передачі та майбутній виклик до національної команди.

Волошин зазначив, що повернення додому додало команді позитиву:

"Та ні. Напевно, нарешті повернулися додому, тому через це".

Щодо свого голу та дій у штрафній суперника, півзахисник пояснив:

"Ні, я просто проткнув, щоб забити гол. Також бачив, що Герреро міг зачепити. Так вийшло, що забив".

Він відзначив ефективність команди у матчі:

"Мені здається, максимально розібрали Полісся та могли забивати ще більше".

Про власну результативність та впевненість на полі Волошин сказав:

"Так, це, як кажуть, спіймав кураж. Якщо ти в собі впевнений, то з кожним моментом стаєш краще і краще".

Щодо відмінності між УПЛ та єврокубками, гравець пояснив:

"Та, чесно кажучи, я не знаю. Ми налаштовуємося так само на єврокубки, як і на УПЛ. Просто в УПЛ вдається це робити, а в єврокубках – не завжди", — підсумував гравець Динамо.

