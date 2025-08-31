Півзахисник Динамо розповів про результативний поєдинок, голи, пенальті та виклик до збірної.
31 серпня 2025, 22:51
Півзахисник Динамо Назар Волошин поділився емоціями після перемоги над Поліссям (4:1) у рамках УПЛ. У прямому ефірі УПЛ ТБ гравець розповів про свої голи, результативні передачі та майбутній виклик до національної команди.
Волошин зазначив, що повернення додому додало команді позитиву:
"Та ні. Напевно, нарешті повернулися додому, тому через це".
Щодо свого голу та дій у штрафній суперника, півзахисник пояснив:
"Ні, я просто проткнув, щоб забити гол. Також бачив, що Герреро міг зачепити. Так вийшло, що забив".
Він відзначив ефективність команди у матчі:
"Мені здається, максимально розібрали Полісся та могли забивати ще більше".
Про власну результативність та впевненість на полі Волошин сказав:
"Так, це, як кажуть, спіймав кураж. Якщо ти в собі впевнений, то з кожним моментом стаєш краще і краще".
Щодо відмінності між УПЛ та єврокубками, гравець пояснив:
"Та, чесно кажучи, я не знаю. Ми налаштовуємося так само на єврокубки, як і на УПЛ. Просто в УПЛ вдається це робити, а в єврокубках – не завжди", — підсумував гравець Динамо.
