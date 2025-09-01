Україна

Коментар тренера після перемоги над Олександрією.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над Олександрією (2:0) в матчі УПЛ.

"Це перша частина мого перебування тут, в Україні, і мені та моїй команді тренерів дуже важливо відчувати, що ми тут не самі. І мої футболісти, безумовно, дали мені можливість відчути те, що я тут не сам. Своєю грою, своїми стараннями вони не дали мені ані хвилини відчуття, що я залишився без підтримки.

Наразі, гадаю, ми провели два неймовірно видатні місяці. Звісно, хотілося б кращих результатів як у матчі з Карпатами, так і в протистоянні з Панатінаїкосом. Але таке трапляється, і ми також будемо це вивчати та аналізувати. І вкотре резюмуючи все сказане вище, я безмежно вдячний своїм гравцям і можу лише поаплодувати їм стоячи", — сказав Туран.

