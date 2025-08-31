Україна

Новачок португальського залишив прощальний лист.

Напередодні лісабонська Бенфіка оголосила про трансфер українського центрального півзахисника Георгія Судакова з донецького Шахтаря.

Гравець збірної України, після підписання контракту з "орлами" та офіційного представлення, залишив повідомлення для вболівальників "гірників" у своїх соціальних мережах.

"Це була неймовірна подорож…

Дорогі вболівальники!

Важко підібрати слова, щоб висловити всі мої почуття в цю мить.

Шахтар був для мене більше, ніж просто клуб — це моя сім’я, моя історія, моє дитинство і юність.

Разом ми переживали великі перемоги й складні моменти, але завжди залишалися єдиними. Ваша підтримка на трибунах і поза ними робила мене сильнішим, і за це я вам безмежно вдячний.

Моє серце завжди буде з вами, і де б я не грав — я залишаюся вашим хлопцем із донецького Шахтаря.

Шановна Шахтар-сім’я!

Я хочу подякувати клубу за роки довіри, підтримки та професійного розвитку. Для мене було честю захищати кольори Шахтаря та представляти Україну на європейській арені.

Вдячний керівництву, тренерам, партнерам по команді та всім співробітникам клубу за спільну працю і за те, що ми завжди залишалися єдиним колективом!

Завжди в моєму серці.

Люблю вас", — заявив український футболіст.

За Шахтар Судаков провів на "дорослому" рівні 148 матчів, забив 35 голів та віддав 26 асистів.