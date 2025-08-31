Англія

Донеччани наближаються до коштовного продажу в АПЛ.

На завершення літнього трансферного вікна лондонський Фулгем нарешті активізувався на трансферному ринку та намагається надолужити прогалини в своїй політиці залучення нових гравців останніми місяцями.

"Дачники" роблять велику ставку на трансфер бразильського нападника донецького Шахтаря Кевіна Маседо, щодо якого й досі ведуться перемовини.

Але прогрес також наявний — за 22-річного виконавця лондонський колектив заплатить "понад 42 млн євро", про що повідомляють ЗМІ.

Сам факт майбутнього трансферу вже узгоджено з "гірниками", тоді як наразі опрацьовуються останні деталі угоди поміж клубами.

Фулгем перейде до розмов із гравцем лише після узгодження всіх питань із Шахтарем та, як очікується, швидко отримає згоду Кевіна на перехід.

Уже в цьому сезоні на рахунку бразильця п’ять голів та два асисти в п’яти матчах.