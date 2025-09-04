Українець швидко знайшов собі нове місце роботи.
04 вересня 2025, 15:08
Колишній півзахисник черкаського ЛНЗ Богдан Кушніренко підписав контракт з луганською Зорею. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.
Деталі угоди не розголошуються, але за нашої інформації 29-річний українець підписав трудову угоду з представником УПЛ на два роки. Зазначимо, що півзахисник приєднався до свого нового клубу на правах вільного агента.
Кушніренко перейшов до ЛНЗ в січні, цього року, з житомирського Полісся. З того часу він відіграв за черкаський колектив десять матчів.
