Україна

Українець швидко знайшов собі нове місце роботи.

Колишній півзахисник черкаського ЛНЗ Богдан Кушніренко підписав контракт з луганською Зорею. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Деталі угоди не розголошуються, але за нашої інформації 29-річний українець підписав трудову угоду з представником УПЛ на два роки. Зазначимо, що півзахисник приєднався до свого нового клубу на правах вільного агента.

Кушніренко перейшов до ЛНЗ в січні, цього року, з житомирського Полісся. З того часу він відіграв за черкаський колектив десять матчів.

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ підписало румунського нападника.