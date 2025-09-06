Україна: Перша ліга

Хтось посилено готується до повернення в УПЛ.

Незважаючи на пониження за класом за підсумком минулого розіграшу української Прем’єр-ліги, одеський Чорноморець активно працює над поверненням до "еліти" вже в наступному році.

На шляху до цієї мети "моряки" посилили свій склад одразу двома нападниками з провідних клубів УПЛ.

Ідеться про 19-річного українця з київського Динамо Владислава Герича та 24-річного венесуельця Луїфера Ернандеса із житомирського Полісся.

Герич перейшов на правах оренди на сезон, тоді як із легіонером контракт було підписано на повноцінній основі, проте деталі клуб вирішив не повідомляти.

Луїфера придбало Полісся з венесуельського клубу Пуерто-Кавельйо на весні минулого року за 1 млн євро, але в другій частині минулого сезону він грав у оренді за колумбійський Вінотінто.