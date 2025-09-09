Україна

Команда Дмитра Михайленка зазнала поразки 1:3, єдиний гол забив Попов із пенальті.

Сьогодні, 9 вересня, юнацька збірна України U-19 провела свій третій матч на представницькому турнірі, що проходить у межах навчально-тренувального збору в Іспанії.

Українці поступилися команді Іспанії з рахунком 1:3. Господарі відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині після розіграшу кутового, коли Корралєхо першим опинився на підбиранні біля дальньої штанги. Синьо-жовті швидко відповіли: на 12-й хвилині Попов заробив пенальті та впевнено його реалізував.

Наприкінці першого тайму іспанці знову вийшли вперед: після перехоплення м’яча Кортес пробив, і рикошет від Гарабажія допоміг господарям зробити рахунок 2:1.

У другому таймі команда Дмитра Михайленка мала кілька нагод відігратися. Єсін міг відправляти м’яч у ворота з близької відстані, але захисник заблокував удар. Каменський вийшов сам на сам із голкіпером, проте воротар Іспанії впорався із загрозою.

Розв'язка настала на 87-й хвилині — Мартінес влучно пробив здалеку, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Іспанія U-19 — Україна U-19 3:1

Голи: Корралєхо, 5, Кортес, 34, Мартінес, 87 — Попов, 12, пен.