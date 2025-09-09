Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ребров визначив склад на гру другого туру групового етапу, яка відбудеться сьогодні у Баку.

Сьогодні, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку збірна України проведе матч другого туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 проти національної команди Азербайджану. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України на матч з Азербайджаном (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

З футболістів, які перебувають у Баку, до заявки не потрапив Владислав Дубінчак.