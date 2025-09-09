Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна України вийде на поле в жовтому комплекті форми, суперник гратиме у синьому.

Сьогодні, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку відбудеться матч другого туру групового етапу відбору чемпіонату світу-2026 у квартеті D між збірними Азербайджану та України. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Федерація футболу Азербайджану відправила у відставку головного тренера Фернанду Сантуша після розгромної поразки від Ісландії (0:5) у стартовому матчі відбору до чемпіонату світу.