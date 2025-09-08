Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися матч відбору ЧС-2026.

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе свій другий матч відбірного циклу ЧС-2026, де суперником команди Сергія Реброва буде Азербайджан.

Поєдинок збірних проходитиме у Баку на республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Між собою збірні України та Азербайджану провели лише один поєдинок — товариський у 2006 році, який завершився нульовою нічиєю.

Де дивитись матч Азербайджан — Україна

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Також матч покаже телеканал Суспільне Спорт.

Нагадаємо, у стартовому турі відбору ЧС-2026 Україна поступилася Франції (0:2), а Азербайджан розгромно програв Ісландії (0:5).