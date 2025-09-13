Україна

Поєдинок 1/16 фіналу в Олександрії розсудить Олександр Омельченко.

Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на матч 1/16 фіналу Кубка України сезону-2024/2025, у якому Динамо зіграє на виїзді проти Олександрії.

Головним арбітром поєдинку став 37-річний Олександр Омельченко зі Слов’янська. Минулого сезону він обслуговував 10 матчів Прем’єр-ліги, показавши 48 жовтих та дві червоні картки. Також арбітр судив гру Динамо проти Вереса у 2-му турі УПЛ, яка завершилася перемогою киян 2:1.

Допомагати Омельченку будуть асистенти Віталій Сухін (Одеса) та Роман Єрмоленко (Чернігів). Четвертий арбітр — Ігор Сташук (Чернігів), спостерігач арбітражу — Євген Абросимов (Одеса).

Матч Олександрія – Динамо відбудеться у середу, 17 вересня, на стадіоні Ніка в Олександрії. Початок зустрічі — о 18:00.