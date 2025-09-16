Україна

Поєдинок проти Угорщини прийме стадіон Фазанерія в Мурській Соботі.

Молодіжна збірна України визначилася з місцем проведення свого найближчого домашнього матчу у кваліфікації Євро-2027.

Поєдинок Україна — Угорщина, запланований на 10 жовтня (початок о 18:00 за місцевим часом), відбудеться у словенському місті Мурська Собота на стадіоні Фазанерія.

Арена здатна прийняти 4 500 глядачів і стане тимчасовим домом для синьо-жовтої молодіжки у відбірному циклі.

Нагадаємо, збірна України U-21 обіграла Ватру у товариському матчі.