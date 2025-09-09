Команда Унаї Мельгоси здобула перемогу на зборах.
УАФ
09 вересня 2025, 22:46
У товариському матчі на зборах молодіжна збірна України обіграла Ватру з Познані, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Польщі, з рахунком 4:2.
У складі команди Унаї Мельгоси авторами голів стали Кревсун, Синчук, Пищур та Федор.
Нагадаємо, у першому матчі на зборах в рамках відбору Євро-2027 "синьо-жовті" обіграли Литву (4:0).
Ватра — Україна U-21 2:4
Голи: Кревсун, Синчук, Пищур, Федор.
Україна U-21 (1 тайм): Пахолюк, Кітела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломєєв, Кревсун, Шах, Гаджиєв, Степанов, Гусол.
Україна U-21 (2 тайм): Пахолюк, Крупський, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур.